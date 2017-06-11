Генсек ООН: Киргизия является примером в вопросе развития демократии

БИШКЕК, 11 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Киргизия за последнее время добилась хороших результатов в развитии демократии. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи в Бишкеке с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

"Киргизия является примером в вопросах развития демократии и укрепления гражданского общества", - заверил он. По его словам, республике также удалось добиться успехов в достижении межнационального согласия в стране. "Государство прилагает много усилий для поддержания межэтнического согласия", - отметил он, добавив, что такую политику "продолжать крайне важно".

Президент Киргизии подчеркнул, что республика действительно много сделала для восстановления мира и межэтнического согласия. "Думаю, что во время поездки в Ош (южный областной центр Киргизии) вы увидите это своими глазами", - сказал глава киргизского государства

В столице Киргизии Гутерриш в воскресенье примет участие в конференции, посвященной реализации национального проекта "Таза коом" ("Прозрачное общество"). Во второй половине дня он посетит южный областной центр республики Ош, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины межнациональных столкновений.