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Генсек ООН: Киргизия является примером в вопросе развития демократии

Международная панорама
11 июня, 7:58 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Антониу Гутерриш отметил, что республике удалось добиться успехов в достижение межнационального согласия в стране

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БИШКЕК, 11 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Киргизия за последнее время добилась хороших результатов в развитии демократии. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи в Бишкеке с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

"Киргизия является примером в вопросах развития демократии и укрепления гражданского общества", - заверил он. По его словам, республике также удалось добиться успехов в достижении межнационального согласия в стране. "Государство прилагает много усилий для поддержания межэтнического согласия", - отметил он, добавив, что такую политику "продолжать крайне важно".

Президент Киргизии подчеркнул, что республика действительно много сделала для восстановления мира и межэтнического согласия. "Думаю, что во время поездки в Ош (южный областной центр Киргизии) вы увидите это своими глазами", - сказал глава киргизского государства

В столице Киргизии Гутерриш в воскресенье примет участие в конференции, посвященной реализации национального проекта "Таза коом" ("Прозрачное общество"). Во второй половине дня он посетит южный областной центр республики Ош, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины межнациональных столкновений.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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