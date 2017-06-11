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США нанесли удар по боевикам группировки "Аш-Шабаб" в Сомали

Международная панорама
11 июня, 18:10 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Операция прошла в 298 км к юго-западу от сомалийской столицы Могадишо

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ВАШИНГТОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские вооруженные силы 11 июня нанесли удар по боевикам террористической группировки "Аш-Шабаб" на территории Сомали. Об этом сообщило министерство обороны США.

По данным Пентагона, операция прошла в 298 км к юго-западу от сомалийской столицы Могадишо примерно в 02:20 по времени восточного побережья страны (09:00 мск). "США провели эту операцию при координации (действий) со своими региональными партнерами в качестве прямого ответа на вылазки "Аш-Шабаб", включая недавние нападения на сомалийские силы... Мы сохраняем приверженность работе со своими сомалийскими партнерами и союзниками в целях систематического нанесения ударов по (сети) "Аш-Шабаб" и содействия обеспечению стабильности и безопасности в регионе", - подчеркнул Пентагон.

Никакие детали американское военное ведомство не привело. Оно не пояснило, против кого конкретно была проведена новая американская операция в Сомали. Результаты операции тоже не уточняются.

"Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") - радикальная исламская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали и действующая в районе Африканского Рога. С 2008-го ее боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Эта группировка финансируется сетью "Аль-Каида" (террористическая организация запрещена в РФ), сомалийскими предпринимателями, придерживающимися экстремистских взглядов, а также получает средства, собирая "налоги" с населения на подконтрольных территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка, основанный на шариатском праве.

На счету "Аш-Шабаб" ряд терактов на территории стран, оказывающих поддержку законному сомалийскому правительству в борьбе против исламистов. Так, 2 апреля 2015 года боевики ворвались в университет города Гарисса на севере Кении и захватили в заложники студентов. Тогда погибли 148 человек.

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