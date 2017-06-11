СМИ: полиция отпустила всех подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полиция Манчестера отпустила из-под стражи всех задержанных по подозрению в причастности к теракту на стадионе "Манчестер-Арена", совершенному в ночь на 23 мая. Речь идет о 22 подозреваемых, сообщила британская газета Manchester Evening News со ссылкой на полицию.

Это связано с новыми данными, полученными следствием. Все подозреваемые были допрошены, однако никому из них так и не было предъявлено обвинение. Полицейские считают, что отпущенные из-под стражи "не представляют опасности для общества". При этом расследование будет продолжено.

Правоохранители также отметили, что расследование теракта было "одним из крупнейших, которые когда-либо приходилось проводить". В нем участвовало до 1 тыс. полицейских, для проверки были изъяты 700 электронных устройств, были отсмотрены сотни часов записей, сделанных камерами видеонаблюдения, обыски прошли в 29 домах. Поминутно восстановлены последние часы жизни 22-летнего Салмана Абеди - смертника ливийского происхождения. Установлено и происхождение взрывного устройства, которое он привел в действие.

Британские стражи порядка теперь намерены допросить младшего брата смертника Хашема, который ранее был задержан в Триполи вместе с 52-летним отцом семейства Абеди Рамаданом.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" произошел сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала, в фойе. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 получили ранения.