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СМИ: полиция отпустила всех подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере

Международная панорама
11 июня, 19:36 UTC+3 МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Полицейские считают, что они "не представляют опасности для общества"

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© AP Photo/Markus Schreiber

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полиция Манчестера отпустила из-под стражи всех задержанных по подозрению в причастности к теракту на стадионе "Манчестер-Арена", совершенному в ночь на 23 мая. Речь идет о 22 подозреваемых, сообщила британская газета Manchester Evening News со ссылкой на полицию.

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© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

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Это связано с новыми данными, полученными следствием. Все подозреваемые были допрошены, однако никому из них так и не было предъявлено обвинение. Полицейские считают, что отпущенные из-под стражи "не представляют опасности для общества". При этом расследование будет продолжено.

Правоохранители также отметили, что расследование теракта было "одним из крупнейших, которые когда-либо приходилось проводить". В нем участвовало до 1 тыс. полицейских, для проверки были изъяты 700 электронных устройств, были отсмотрены сотни часов записей, сделанных камерами видеонаблюдения, обыски прошли в 29 домах. Поминутно восстановлены последние часы жизни 22-летнего Салмана Абеди - смертника ливийского происхождения. Установлено и происхождение взрывного устройства, которое он привел в действие.

Британские стражи порядка теперь намерены допросить младшего брата смертника Хашема, который ранее был задержан в Триполи вместе с 52-летним отцом семейства Абеди Рамаданом.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" произошел сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала, в фойе. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 получили ранения.

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