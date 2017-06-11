В Венесуэле может быть проведена общенациональная забастовка

МЕХИКО, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Общенациональная забастовка может быть организована в Венесуэле, чтобы оказать давление на правительство президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил Фредди Гевара, вице-спикер Национальной ассамблеи, находящейся под контролем оппозиционной коалиции "Блок демократического единства".

"Настал момент для нашей страны готовиться к созыву большой национальной забастовки и крупного марша к Каракасу", - заявил Гевара журналистам на оппозиционном шествии. По его словам, противники Мадуро обсуждают возможность организации постоянного протеста, который "будет идти до тех пор, пока для народа Венесуэлы не появятся ответы" со стороны властей.

Венесуэлу третий месяц сотрясают антиправительственные манифестации. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, свыше 3,1 тыс. были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек.

Поводом для выступлений послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась после того, как президент решил созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в этот орган намечены на 30 июля.