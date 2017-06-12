Итальянское "Движение "Пять звезд" проиграло выборы в четырех крупных городах

РИМ, 12 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Кандидаты от оппозиционного "Движения "Пять звезд" не вышли во второй тур муниципальных выборов в четырех крупных центрах Италии, включая Геную - родину основателя партии, комика и блогера Беппе Грилло. Такие данные распространило агентство ANSA со ссылкой на данные экзитполов по окончании голосования на частичных административных выборах, которые прошли в воскресенье в более чем тысяче городов Апеннин, включая Аквилу, Палермо, Верону, Катандзаро.

Как указывается на сайте МВД Италии, исполняющего функции избиркома, согласно частичным данным, явка избирателей едва превысила 61%, что почти на 8% меньше, чем во время предыдущего голосования.

По данным экзитполов, в Генуе, где население традиционно поддерживало левый центр, левоцентристский кандидат идет вровень по числу набранных голосов с кандидатом от оппонентов из правого центра. Два года назад традиционно "красная" область Лигурия (Генуя - ее административный центр) перешла под управление правоцентристской коалиции партий "Вперед, Италия" и "Лига Севера".

В Парме лидирует бывший мэр Федерико Пиццаротти, избранный пять лет назад от "Движения "Пять звезд" и затем со скандалом покинувший партию Грилло. Тем не менее пока он не набирает более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Не добирает пока качественного большинства и популярный мэр Палермо Леолука Орландо, представляющий левый центр.

Нынешнее голосование рассматривается как важный тест для политических партий в свете перспективы проведения досрочных парламентских выборов осенью.

Второй тур муниципальных выборов состоится 25 июня.