Театр Нью-Йорка потерял спонсоров из-за похожего на Трампа главного героя

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Delta Airlines и Банк Америки заявили о прекращении финансирования некоммерческой организации Public Theater из-за сходства главного героя постановки "Юлий Цезарь" с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Спектакль Public Theater, премьера которого состоялась в Нью-Йорке 23 мая, является современной интерпретацией трагедии Уильяма Шекспира "Юлий Цезарь". Главный герой в ней представлен как мужчина со светлыми волосами в деловом костюме и со значком с американским флагом на лацкане, жена Цезаря, Кальпурния, говорит со славянским акцентом и одевается в дизайнерскую одежду (жена Дональда Трампа, Меланья Трамп, родом из Словении - прим. ТАСС).

По мнению представителей авиакомпании, "изобретательное и художественное руководство театра перешло границу хорошего вкуса", говорится в распространенном в воскресенье сообщении компании. Представитель Банка Америки ограничилась заявлением о прекращении финансирования спектакля "Юлий Цезарь", не уточнив, коснется ли эта мера других постановок организации.