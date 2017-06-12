Театр Нью-Йорка потерял спонсоров из-за похожего на Трампа главного героя

Россиянин Хачанов поднялся на 28 позиций в чемпионской гонке ATPСпорт 12 июня, 9:32
Тренер "Питтсбурга" назвал Кросби и Малкина элитными хоккеистамиСпорт 12 июня, 9:11
Чемпионка Roland Garros Остапенко поднялась на 35 позиций в рейтинге WTAСпорт 12 июня, 9:03
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12Происшествия 12 июня, 8:40
Овечкин примет участие в тренировке с болельщиками в "Сокольниках"Спорт 12 июня, 8:34
Победитель Roland Garros Надаль поднялся на вторую строчку рейтинга ATPСпорт 12 июня, 8:27
Эксперт: серия с "Вашингтоном" закалила игроков "Питтсбурга" перед победой в Кубке СтэнлиСпорт 12 июня, 8:19
В Андаманском море найдены тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета ВВС МьянмыПроисшествия 12 июня, 7:57
Малкин заявил, что хочет завоевать еще больше Кубков Стэнли в составе "Питтсбурга"Спорт 12 июня, 7:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Delta Airlines и Банк Америки заявили о прекращении финансирования некоммерческой организации Public Theater из-за сходства главного героя постановки "Юлий Цезарь" с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters.
Спектакль Public Theater, премьера которого состоялась в Нью-Йорке 23 мая, является современной интерпретацией трагедии Уильяма Шекспира "Юлий Цезарь". Главный герой в ней представлен как мужчина со светлыми волосами в деловом костюме и со значком с американским флагом на лацкане, жена Цезаря, Кальпурния, говорит со славянским акцентом и одевается в дизайнерскую одежду (жена Дональда Трампа, Меланья Трамп, родом из Словении - прим. ТАСС).
По мнению представителей авиакомпании, "изобретательное и художественное руководство театра перешло границу хорошего вкуса", говорится в распространенном в воскресенье сообщении компании. Представитель Банка Америки ограничилась заявлением о прекращении финансирования спектакля "Юлий Цезарь", не уточнив, коснется ли эта мера других постановок организации.