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Китай приветствовал участие ВМС США в антитеррористических операциях на Филиппинах

Международная панорама
12 июня, 11:12 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что китайские власти "осознают правильность и выступают в поддержку мер президента Филиппин Родриго Дутерте в борьбе с терроризмом"

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ПЕКИН, 12 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай приветствовал участие американских ВМС в проведении антитеррористических операций на Филиппинах. Об этом в понедельник заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы в принципе приветствуем, когда представители международного сообщества, проявляя уважение к интересам правительства Филиппин, суверенитету и территориальной целостности этой страны, оказывают Маниле конструктивное содействие", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, как Пекин оценивает факт применения авиации США при ликвидации боевиков действующей на Филиппинах группировки "Мауте".

По его словам, китайские власти "осознают правильность и выступают в поддержку мер президента Филиппин Родриго Дутерте в борьбе с терроризмом".

"Мы уверены, что под руководством Дутерте филиппинское правительство сможет восстановить внутреннюю стабильность", - подчеркнул Лу Кан.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что разведывательные самолеты ВМС США P-3 Orion задействованы в операциях филиппинских военных против боевиков "Мауте".

Филиппинские правительственные войска проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию против боевиков группировки "Мауте", связанной с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ранее Генштаб ВС Филиппин сообщил, что правительственные войска уничтожили на юге страны около 120 боевиков "Мауте", еще примерно 100 исламистов были окружены и должны сложить оружие до конца этой недели. ВС Филиппин проверяют информацию о ликвидации основателей группировки братьев Мауте.

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