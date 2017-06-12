Роухани выразил надежду на дальнейшее развитие ирано-российских отношений

ТЕГЕРАН, 12 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Президент Ирана Хасан Роухани рассчитывает на дальнейшее развитие ирано-российских отношений. Об этом говорится в поздравительном послании, которое он направил президенту РФ Владимиру Путину в связи с Днем России, сообщает официальное агентство IRNA.

"Рад возможности выразить самые искренние поздравления вам, правительству и народу Российской Федерации в связи с национальным праздником вашей страны. Надеюсь, что в продолжение важных событий, которые произошли в отношениях между нашими странами в последние годы, в будущем мы станем свидетелями дальнейшего развития и ежедневного углубления сотрудничества (между РФ и ИРИ) на двустороннем, региональном и международном уровнях", - говорится в послании.

Роухани пожелал "здоровья и успехов президенту РФ, счастья и величия российскому народу", сообщает IRNA.