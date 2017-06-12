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Предполагаемые боевики "Аль-Каиды" атаковали военный лагерь в Йемене

Международная панорама
12 июня, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Агентство Reuters сообщило, что не менее 10 боевиков были уничтожены

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. По меньшей мере двое военнослужащих погибли в понедельник в результате атаки предполагаемых боевиков международной террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) на юго-востоке Йемена. Как сообщило агентство Reuters, не менее 10 боевиков были уничтожены.

По информации агентства, нападение экстремистов произошло рано утром близ населенного пункта Бадда в провинции Хадрамаут. Боевики подорвали два заминированных автомобиля за пределами военного лагеря. Сразу после взрывов были слышны звуки стрельбы.

"Наши солдаты отразили нападение, и им удалось обеспечить безопасность лагеря, мы все еще преследуем тех, кто бежал на фермы, находящиеся поблизости", - заявил агентству представитель военных.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между властями и мятежными формированиями (хуситы и сторонники экс-президента Али Абдаллы Салеха). В настоящее время мятежники контролируют столицу Сану, в то время как власти объявили Аден временной столицей страны. На фоне кризиса активизировались террористические организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), боевики которых нередко устраивают нападения как на позиции силовиков, так и на гражданские объекты.

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