СМИ: рейтинг поддержки правительства Японии упал ниже 50%

ТОКИО, 12 июня. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Рейтинг поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ упал ниже 50%. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 июня данные опроса, проведенного общественным телевидением NHK.

Так, рейтинг поддержки кабинета министров страны за месяц упал на 3% и достиг отметки 48%. Рейтинг неодобрения правительства Синдзо Абэ, в то же время, вырос на 6% и достиг 36%. Наибольшее число респондентов из тех, кто не поддерживает действующее правительство, главной причиной своего недовольства назвало недоверие к тем или иным его членам.

Падение рейтинга правительства Абэ продолжается уже второй месяц подряд на фоне продвижения кабмином противоречивого законопроекта о наказании за подготовку к актам террора и продолжающегося скандала вокруг связей премьер-министра и его супруги с националистической организации.

Законопроект, который сейчас пытается принять японский парламент, предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы для тех, кто уличен в практической подготовке к актам террора или к серьезным организованным преступлениям. Речь идет о сборе с такой целью оружия, финансовых средств или материалов, предварительном изучении мест потенциальных массовых убийств, захвата заложников, угона транспортных средств с пассажирами и так далее. Законопроект распространяется на подготовку преступлений, за которые в Японии потенциально полагается смертная казнь или более 10 лет тюрьмы. Этот законопроект вызывает в японском обществе широкие споры - его противники настаивают на том, что принятие документа приведет к тому, что жители Японии окажутся под постоянным наблюдением со стороны правоохранительных органов.

Скандал вокруг националистической организации "Моритомо гакуэн" и ее связей с четой Абэ начался после того, как выяснились детали одной из ее земельных сделок. Причиной шумихи стал участок в городке Тоёнака в префектуре Осака, на котором "Моритомо гакуэн" в апреле собиралась открыть частную начальную школу. Организация приобрела этот участок в семь раз дешевле рыночной оценки, что вызывает в Японии подозрения по поводу законности сделки.

Позднее глава организации Ясунори Кагоикэ под присягой заявлял, что получал пожертвования от Акиэ Абэ в размере одного миллиона иен (около $9 тыс.), а также рассказал о том, что супруга премьер-министра, после того как скандал начал набирать обороты, якобы предпринимала попытки заставить его замолчать. Правительство Японии категорически опровергло все эти заявления.