ООН призвала мировое сообщество в 13 раз увеличить число мест для расселения беженцев

ЖЕНЕВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал мировое сообщество в 13 раз увеличить число мест для расселения беженцев из государств, где они нашли первоначальное убежище и где сталкиваются с большими трудностями. В таком расселении сейчас нуждаются около 1,2 млн человек, отметил он, открывая в Женеве ежегодные консультации с представителями правительств и неправительственных организаций.

"Потребность в расселении в мире сегодня существенно больше - в пропорции 13 к 1 - в сравнении с числом мест, предоставленных правительствами", - пояснил Гранди. В расселении нуждаются около 1,2 млн беженцев, тогда как в 2017 году в наличии будет, согласно прогнозам, только 93,2 тыс. мест. Напомнив о принятой 19 сентября прошлого года Нью-йоркской декларации по беженцам и мигрантам, Верховный комиссар ООН подчеркнул, что "подлинное разделение ответственности требует предоставления в третьих странах мест для беженцев в масштабах, соответствующих нуждам".

Как отмечает пресс-служба возглавляемого Гранди управления, в расселении сейчас нуждаются, в частности, более 510 тыс. беженцев в 34 странах Африки, около 280 тыс. на Ближнем Востоке, 302 тыс. в Европе (в основном - в Турции), более 100 тыс. в Азии и около 1,8 тыс. - в Северной и Южной Америке.

В 2016 году около 126 тыс. беженцев смогли переселиться в другие государства из стран, где они первоначально нашли убежище. По словам Гранди, "места для расселения не только оказывают помощь беженцам, столкнувшимся с большими трудностями в первой стране убежища, но являются также важным жестом солидарности с государствами, которые приняли у себя большое число беженцев". В 2016 году места для расселения предоставили 37 государств.

Согласно Нью-йоркской декларации, 193 государства-члена ООН обязались принять в 2018 году два глобальных договора, которые будут касаться управления потоками миграции и мер в отношении беженцев. Документ стал ответом на беспрецедентный кризис с мигрантами и вынужденными переселенцами, число которых в мире в 2015 году достигло 244 млн человек.