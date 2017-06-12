Вице-премьер Турции: переговоры с РФ о закупке комплексов С-400 проходят позитивно

АНКАРА, 12 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Переговоры между Турцией и Россией по закупке зенитных ракетных систем С-400 развиваются в позитивном ключе. Об этом заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

"Наши переговоры, которые касаются контракта на поставку С-400, продолжаются в позитивном ключе, - подчеркнул он. - Но до подписания соглашения дело еще не дошло".

В среду, 7 июня, директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов сообщил ТАСС, что Россия и Турция согласовали технические параметры контракта на поставку систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф". По его словам, делегация "Рособоронэкспорта" посещала Турцию для обсуждения деталей сделки и технические параметры согласованы.

О готовности России поставить Турции зенитные ракетные системы С-400 заявил 1 июня президент РФ Владимир Путин. Глава государства касался этой темы на переговорах 3 мая с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Как отмечал в марте глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, турецкая сторона высказала пожелание получить от России кредит на приобретение вооружения, в том числе зенитных ракетных систем С-400.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.