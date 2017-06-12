Борис Джонсон призвал Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет, Бахрейн ослабить блокаду Катара

ЛОНДОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал соседние с Катаром государства ослабить введенную в отношении этой страны дипломатическую и экономическую блокаду. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении главы МИД Великобритании.

Оно было распространено после его встречи с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Я обеспокоен рядом жестких мер, которые Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн предприняли против важного партнера, и настоятельно призываю их ослабить блокаду Катара. Я призываю все страны предпринять немедленные шаги к деэскалации этой ситуации и поиску быстрого решения путем посредничества", - заявил Джонсон.

При этом министр иностранных дел королевства обратил внимание, что и в Дохе должны принять в расчет обеспокоенность соседних стран относительного того, что Катар финансирует террористические группировки.

"Исходя из необходимости поиска путей разрешения ситуации, я призываю Катар к тому, чтобы серьезно отнестись к той обеспокоенности, которая имеется у его соседей, - сказал Джонсон. - Катар является партнером Соединенного Королевства в борьбе против терроризма, но им (катарцам) следует безотлагательно сделать больше, чтобы взяться за решение проблемы поддержки экстремистских группировок, опираясь на те шаги, которые они уже предприняли для того, чтобы пресечь финансирование этих группировок".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.