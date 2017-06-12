МИД Ирана: США придется признать необходимость соблюдения условий ядерной сделки

ОСЛО, 12 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. США рано или поздно должны будут признать необходимость соблюдения условий соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф на совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Бёрге Бренде в Осло.

"Увы, действия новой вашингтонской администрации пока не кажутся многообещающими, однако мы убеждены, что в конце концов там признают необходимость соблюдать условия сделки. Мы также уверены, что международное сообщество, как оно это уже делало, ясно укажет им (США) на то, что считает ядерную сделку многосторонней договоренностью, а не двусторонней - между США и Ираном", - сказал глава иранской дипломатии.

Министр добавил, что пока США в полной мере не выполняют обязательства, которые они взяли на себя в связи с заключением соглашения.

"Как мы убеждены, американская администрация увидит, что выполнять эти обязательства - и в интересах США, и в интересах поддержания мира и международной безопасности", - отметил он.

Зариф также подчеркнул, что Иран уже неоднократно доказывал свою приверженность выполнению своих обязательств. По его словам, для Тегерана важно сохранять тесное взаимодействие со странами ЕС и другими европейскими партнерами по ядерной сделке. Бренде, со своей стороны, отметил, что европейские страны продолжат поддерживать осуществление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"У нас нет причин полагать, что Иран не соблюдает свои обязательства, как раз напротив, - сказал Бренде. - В нынешнее наполненное вызовами время иранская ядерная сделка показала, что договоренностей можно достичь и по таким важным и сложным вопросам".