"Коалиция пистолетов" победила на выборах в Косове

БЕЛГРАД, 12 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. "Коалиция пистолетов" победила в воскресенье на досрочных выборах в парламент непризнанной республики Косово, набрав 34,05%. Это блок бывших полевых командиров, в который входят Демократическая партия Косова, "Альянс за будущее Косова", движение "Инициатива для Косова" и девять малых партий. Таковы официальные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенного государства после обработки 99,28% бюллетеней.

По мнению политологов, окончательный подсчет голосов никак не повлияет на расклад сил. На второе место вышло ультраправое движение "Самоопределение" (27,05%), на третье место опустилась умеренная "коалиция роз" с результатом 25,72%. Сербская партия "Сербский список" имеет 5,94%.

Явка на выборах составила 40,03%, из 1 млн 872 тыс. человек проголосовали порядка 745 тыс., число действительных бюллетеней составило 692 тыс., 52 тыс. бюллетеней признали недействительными. Высокая явка была зафиксирована в сербских муниципалитетах.

Во время парламентской избирательной кампании сформировались две основные коалиции - "коалиция пистолетов" и "коалиция роз". К первой принадлежат бывшие полевые командиры "Освободительной армии Косова" (ОАК), они выдвинули в качестве кандидата на пост премьера Рамуша Харадиная. Во второй блок вошли сторонники демократического развития непризнанного государства, однако они имели мало шансов в борьбе с криминальными кланами бывших членов ОАК. Коалицию сформировали "Демократический союз Косова", "Альянс за новое Косово", движение "Альтернатива", в качестве лидера они выдвинули Авдулаха Хоти.

Вне коалиций вышло на выборы ультраправое движение "Самоопределение", в качестве кандидата в премьеры оно предложило своего основателя Альбиха Курти.

Выход ультраправых на второе место стал для многих политологов неожиданностью. Еще одним сюрпризом стал тот факт, что ни одна политическая сила не смогла набрать большинства для формирования правительства. Аналитики предрекают тяжелые коалиционные переговоры, которые могут вылиться в затяжной парламентский кризис.