Трамп через две недели даст пресс-конференцию по теме борьбы с ИГ

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ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в понедельник перед встречей со своими министрами объявил, что намерен через две недели провести пресс-конференцию по теме борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство Reuters.
Точной даты глава государства не привел. "Мы добились огромного успеха в борьбе с ИГИЛ (прежнее обозначение ИГ). Вы увидите цифры, в которые не поверите. И, честно говоря, если вы оглянитесь, то шесть месяцев назад вы бы и не поверили, что это возможно", - сказал Трамп.
Он также вновь напомнил о своей недавней поездке на Ближний Восток, в ходе которой США и Саудовская Аравия заключили ряд крупных оборонных контрактов. По мнению Трампа, эти сделки "укрепят стабильность и безопасность в регионе".
"Мы собираемся остановить финансирование терроризма. Это сложная битва, но мы победим. Мы уморим зверя голодом", - пообещал американский лидер.
Ранее сам Трамп и вице-президент страны Майкл Пенс не раз говорили о намерении "разгромить ИГ", при этом никакой новой стратегии общественности представлено не было. Напротив, в Белом доме отмечают, что не будут информировать о конкретных шагах в борьбе с террористами заранее.