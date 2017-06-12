Генпрокурор Венесуэлы призвала немедленно распустить действующий состав Верховного суда

МЕХИКО, 12 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас решила бороться за роспуск действующего состава Верховного суда (ВС). Об этом она заявила в понедельник в интервью радиостанции Union Radio. По мнению Диас, 13 членов ВС и 21 их заместитель в декабре 2015 года были выбраны с нарушениями.

"Отсутствие легитимности при появлении этих членов суда влияет на их пригодность, беспристрастность, вне всякого сомнения, этот фактор внес свой вклад в то, что ВС не дает действенных решений, а, напротив, занимается углублением кризиса", - сказала Диас. Генпрокурор считает, что ВС необходимо распустить немедленно "ради мира в стране". Ранее 12 июня стало известно, что высший судебный орган отказался рассматривать ее заявление против созыва Конституционной ассамблеи по решению президента Николаса Мадуро.

ВС стал одним из главных инструментов главы государства в борьбе с оппозицией, взявшей под свой контроль парламент после победы на выборах в декабре 2015 года. Высший судебный орган неоднократно признавал недействительными решения Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в том числе резолюцию об "оставлении поста" президентом.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, свыше 3,1 тыс. были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек.

Поводом для выступлений послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась после того, как президент решил созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в этот орган намечены на 30 июля.