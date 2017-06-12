Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокурор Венесуэлы призвала немедленно распустить действующий состав Верховного суда

Международная панорама
12 июня, 22:20 UTC+3 /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Луиса Ортега Диас считает, что 13 членов ВС были выбраны с нарушениями

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 12 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас решила бороться за роспуск действующего состава Верховного суда (ВС). Об этом она заявила в понедельник в интервью радиостанции Union Radio. По мнению Диас, 13 членов ВС и 21 их заместитель в декабре 2015 года были выбраны с нарушениями.

"Отсутствие легитимности при появлении этих членов суда влияет на их пригодность, беспристрастность, вне всякого сомнения, этот фактор внес свой вклад в то, что ВС не дает действенных решений, а, напротив, занимается углублением кризиса", - сказала Диас. Генпрокурор считает, что ВС необходимо распустить немедленно "ради мира в стране". Ранее 12 июня стало известно, что высший судебный орган отказался рассматривать ее заявление против созыва Конституционной ассамблеи по решению президента Николаса Мадуро.

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Венесуэле
© Сергей Коньков/фотохост-агентство ТАСС

Число погибших в ходе протестов в Венесуэле возросло до 63 человек

Мадуро анонсировал проведение референдума по новой конституции Венесуэлы

Идеи Боливара в исполнении Вашингтона: почему Венесуэла покидает ОАГ

ВС стал одним из главных инструментов главы государства в борьбе с оппозицией, взявшей под свой контроль парламент после победы на выборах в декабре 2015 года. Высший судебный орган неоднократно признавал недействительными решения Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в том числе резолюцию об "оставлении поста" президентом.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, свыше 3,1 тыс. были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек.

Поводом для выступлений послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась после того, как президент решил созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в этот орган намечены на 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: лидер группы "Любэ" экстренно госпитализирован в Туле
2
Упоминание Крыма как территории РФ газетой DM вызвало дискуссию ее читателей
3
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
4
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
5
Журнал Forbes назвал рэпера Diddy самой высокооплачиваемой знаменитостью
6
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
7
День России. Онлайн-трансляция
Темы дня
Загрузка...
Реклама