Апелляционный суд признал незаконным основные положения указа Трампа об иммиграции

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Указ президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена является незаконным, поскольку выходит за рамки полномочий, предоставленных ему Конгрессом. Такое решение приняли все три судьи апелляционного суда 9-го округа на слушаниях в Сиэтле (штат Вашингтон) по иску "Штат Гавайи против Трампа".

"Президент не может единолично принимать решения в области иммиграции, - указывается в единогласно принятом постановлении. - Полномочия президента ограничены как законодательством, так и конституционными нормами".

В конце марта федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи) признал незаконным решение Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции, поскольку имелись "серьезные и неопровержимые указания на то, что фактор религии влиял на принятие указа". Суд согласился с аргументами представителей общественных организаций штата, утверждавшими, что указ Трампа наносит ущерб зависящим от туризма Гавайям, а также этническому разнообразию населения штата.

На сегодняшнем заседании судьи единогласно вынесли постановление о том, что президент нарушил законодательство об иммиграции, поскольку его указ основан на дискриминации людей по национальному признаку. Кроме того, юристы, представляющие интересы администрации, не смогли доказать, что приезд в США жителей попавших под запрет стран наносит ущерб интересам США.

В то же время члены апелляционного суда не вынесли решение по вопросу о том, является ли президентский указ нарушением конституции в той части, которая запрещает дискриминацию по религиозному признаку.

Прежние решения судей

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По подписанному президентом в январе указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон). После того как в марте в указ были внесены незначительные изменения, в частности из списка был исключен Ирак, документ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

В США, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено.