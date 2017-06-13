Президент Перу: кризис в Венесуэле может завершиться "морем крови"

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Перу Педро Пабло Кучински призвал международное сообщество содействовать скорейшему разрешению кризиса в Венесуэле. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник, выступая в Мадриде на форуме "Перу будущего" в рамках официального визита в Испанию.
"Если ничего не предпринять, мы получим море, полное крови. Этому нужно положить конец", - цитирует Кучински на своем сайте газета El Comercio.
В свою очередь министр иностранных дел Перу Рикардо Луна Мендоса, также выступавший на форуме, высказался за создание международной контактной группы по выходу из венесуэльского кризиса. По словам главы ведомства, она должна быть сформирована государствами, которые пользуются доверием как Каракаса, так и оппозиции. Луна Мендоса также отметил, что контактной группе следует утвердить посредника между сторонами политического противостояния. По мнению министра, эта роль может быть поручена премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
"Канада является международной державой. Мы заинтересованы в том, чтобы найти решение", - подчеркнул глава МИД.
С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации. Число пострадавших в ходе этих выступлений превысило 1,3 тысячи человек, свыше 3,1 тысячи были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек.
Поводом для акций протеста послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента страны Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности. Ситуация обострилась после того, как глава государства решил созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в этот орган намечены на 30 июля.