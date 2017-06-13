Аятолла Хаменеи назвал ложью утверждения о ведении США борьбы с терроризмом

ТЕГЕРАН, 13 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Утверждения о ведении Соединенными Штатами борьбы с терроризмом являются ложью. Об этом заявил в понедельник вечером руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с официальными лицами ИРИ.

"Утверждения о формировании США антитеррористической коалиции - ложь. Те, кто действительно хочет уничтожить "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая группировка), противостоят ему", - указал иранский лидер.

Он прокомментировал звучащие из США в адрес Ирана обвинения в дестабилизации ситуации в регионе. "Во-первых, те, кто выступает с подобного рода обвинениями, никакого отношения к региону не имеют. Во-вторых, именно они своими действиями дестабилизируют региональную ситуацию", - подчеркнул аятолла Хаменеи, высказывания которого распространила его пресс-служба.

Лидер ИРИ отреагировал также на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о нарушении прав человека в Иране. "Тот факт, что американские официальные лица выступают с такими заявлениями, находясь рядом со средневековыми правителями Саудовской Аравии и в месте, где демократией даже и не пахнет, делает их (заявления) смешными и нелепыми", - отметил руководитель Исламской Республики.

На прошлой неделе он выступил с не менее резкой критикой в адрес США и Саудовской Аравии, фактически обвинив эти страны в причастности к совершенным 7 июня терактам в Тегеране. "События 12-го рамазана (7 июня) с очевидностью свидетельствуют о враждебности и злобе наемников сил угнетения к иранскому народу, ко всему тому, что связано с исламской революцией и исламским строем. Единственным результатом этих преступлений будет увеличение ненависти по отношению к властям США и их сателлитам в регионе, таким как Саудовская Аравия", - говорилось в обращении Хаменеи. Оно было распространено после нападений террористов на иранский парламент и мавзолей основателя ИРИ имама Хомейни, в результате которых погибли 17 и получили ранения 46 человек.