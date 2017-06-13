Родственница Башара Асада добивается убежища в Германии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вдова двоюродного брата президента Сирии Башара Асада запросила убежище в Германии и ожидает решение по своему делу в одном из центров для беженцев на западе страны. Эти данные, согласно агентству DPA, подтвердили местные власти.

С необычной заявкой на предоставление убежища столкнулись чиновники района Варендорф федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (запад ФРГ). По данным DPA, женщина, имеющая сирийский и ливанский паспорта, подвергалась нападкам со стороны других мигрантов, которые бежали из Сирии из-за гражданской войны.

Представитель местных властей в комментарии агентству отметил, что женщине было отказано в убежище, против чего она уже подала апелляцию. "Мы так и не узнали причину, по которой она запросила статус беженца", - заявил он.

Ранее местная газета Westfälische Nachrichten сообщила, что Фатима Масуд Асад, вдова двоюродного брата Башара Асада, убитого в 2014 году в ходе гражданской войны в Сирии, проживает в приюте для мигрантов в Варендорфе с начала года. В Германию она прибыла еще в прошлом году и подала прошение о предоставлении убежища властям города Бад- Белебург. Тогда ей также было отказано в статусе беженца. Теперь, после неудачи в Варендорфе, она, помимо апелляции, параллельно подала документы в один из миграционных центров федеральной земли Нижняя Саксония.

По информации издания, Фатима Асад бежала из Сирии, так как после смерти мужа ее преследовали власти. Ее сын был заключен под стражу за убийство офицера сирийской армии, на жизнь самой Фатимы покушались.