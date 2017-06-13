Япония проведет в июне несколько учений ПРО на случай атаки КНДР

ТОКИО, 13 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Подразделения Сил самообороны Японии в течение этого месяца проведут несколько учений с участием наземных мобильных комплексов ПРО Patriot PAC-3 на случай ракетной атаки со стороны КНДР. Об этом сообщило министерство обороны страны.

"В свете успешных запусков баллистических ракет в Северной Корее крайне важно укреплять тактическую подготовку, чтобы при необходимости принять контрмеры", - заявила на пресс-конференции в Токио глава ведомства Томоми Инада. Она также отметила важность подготовки гражданского населения к возможному ракетному удару.

Согласно плану, учения пройдут на четырех база Сил самообороны в различных регионах страны - префектурах Гифу, Кумамото, Сайтама и Фукуока. Главным образом бойцы отработают тактические действия при экстренном развертывании комплексов ПРО, запусков ракет при этом проводиться не будет.

КНДР в последнее время регулярно запускает баллистические ракеты, способные наносить удары про Японии. Несколько раз они падали в пределах эксклюзивной экономической зоны страны. Самое близкое попадание было 9 марта, когда баллистическая ракета упала в 200 км от японского побережья.

В связи с этим Токио намерен укреплять свою систему противоракетной обороны, которая сейчас состоит из шести боевых кораблей с компьютеризированными системами слежения и наведения Aegis ("Иджис") и наземных мобильных установок Patriot PAC-3. В частности, рассматривается вариант закупки у США комплексов ПРО Aegis Ashore.

Программа КНДР

США и Япония разделяют озабоченность по поводу прогресса, который демонстрирует КНДР в разработке межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом было заявлено на встрече генерального секретаря японского Совета национальной безопасности Сётаро Яти и заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Томаса Шэннона.

"Если Северная Корея успешно проведет испытание МБР, то это станет угрозой глобального масштаба", - приводит информационное агентство Kyodo слова американского дипломата. Участники встречи, по данным агентства, обменялись мнениями о путях дальнейшего усиления нажима на Пхеньян с целью заставить его отказаться от ракетно-ядерных разработок.

В ходе переговоров прорабатывался также вопрос о возможном проведении в середине июля в Вашингтоне совещания глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии. Это будет первой встречей такого рода президенте Дональде Трампе.

Сётаро Яти - ближайший внешнеполитический советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ, он известен как мастер закулисной дипломатии.