Президенты Хорватии и Польши высказались за диалог НАТО с Россией

БЕЛГРАД/ВАРШАВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев, Ирина Полина/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и глава Польши Анджей Дуда высказались за продолжение диалога НАТО с Россией. Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Загребе.

По мнению Грабар-Китарович, РФ не рассматривается в качестве противника Североатлантического альянса. "Мы не рассматриваем Россию как врага, поскольку НАТО - исключительно оборонительный союз, основанный на статье номер 5. Все действия НАТО на восточных и южных границах предпринимаются исключительно в целях предотвращения агрессии или попытки дестабилизации на пространстве евроатлантической интеграции", - заявила Грабар-Китарович. По мнению хорватского президента, "НАТО и России следует возобновить диалог".

В свою очередь, президент Польши согласился с мнением Грабар-Китарович. "Диалог НАТО с Россией должен продолжаться, но нет причин повышать его уровень", - сказал Дуда.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация рассчитывает на возобновление диалога с Россией и не хочет начинать новую холодную войну. "Наш подход к России основан на двух вещах: обороне и диалоге. Россия - это наш сосед и им останется, НАТО не хочет новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений", - сказал он. Столтенберг отметил, что возобновление диалога возможно по линии Совета Россия - НАТО.

Генсек также заявил, что альянс "наращивает военное присутствие не только в странах Балтии и Польше, но и на юго-востоке Европы - в Румынии и Болгарии", потому что "Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе". На прошедшем в конце мая саммите НАТО в Брюсселе Столтенберг заявил, что альянс не ищет конфронтации с Россией.