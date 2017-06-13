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СМИ: финский премьер не будет просить президента об отставке правительства

Международная панорама
13 июня, 15:19 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

По данным телекомпании Yle, встречу премьера и президента, которая была назначена на 15:00 мск, отменили, поскольку "она не потребовалась"

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июня. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля не будет подавать президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке действующего правительства. Об этом сообщила телекомпания Yle со ссылкой на свои источники.

По данным телекомпании, встречу, которая была назначена на 15:00 мск 13 июня, отменили, поскольку "она не потребовалась". Сипиля, как ожидалось, должен был попросить главу государства распустить правительство из-за отсутствия предпосылок для сотрудничества партии премьера "Финляндский центр" и Национальной коалиционной партии министра финансов Петтери Орпо в коалиции с "Истинными финнами" после того, как их возглавил европарламентарий Юсси Халла-ахо.

Ранее группа из 22 депутатов парламента Финляндии приняла решение выйти из парламентской фракции партии "Истинные финны" и создать свою собственную под названием "Новая альтернатива". Все, кто примкнул к новой фракции, выразили желание продолжать работу в правительстве страны. Среди заявивших о выходе - все министры финского правительства от "Истинных финнов", в том числе экс-лидер партии, глава МИД Тимо Сойни, министр труда Яри Линдстрем, министр по делам Европы, культуры и спорта Сампо Терхо, министр обороны Юсси Ниинистё.

Всего в парламентской фракции "Истинных финнов" до распада было 37 человек. Новый председатель "Истинных финнов" Юсси Халла-ахо 13 июня должен объявить о том, какие дальнейшие шаги планирует партия в условиях раскола.

В понедельник члены трехпартийной правящей коалиции - партия премьер-министра Юхи Сипиля "Финляндский центр" и Национальная коалиционная партия министра финансов Петтери Орпо - заявили, что не видят возможностей для продолжения совместной работы с "Истинными финнами" после избрания в субботу новым председателем партии европарламентария Юсси Халла-ахо, который является сторонником более жесткой миграционной политики в Финляндии и критичного отношения к ЕС. Глава правительства пояснил, что опасается за то, что дееспособность кабмина может быть подорвана ввиду больших расхождений взглядов партнеров по коалиции, в частности на политику в отношении мигрантов.

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Персоны
Сипиля, Юха Ниинистё, Саули
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