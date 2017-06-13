СМИ: власти Израиля изучают возможность закрытия представительств Al Jazeera

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Власти Израиля изучают возможность закрытия представительств катарского спутникового телеканала Al Jazeera. Об этом сообщает во вторник электронная версия газеты "Едиот ахронот".
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность закрытия офисов катарской телевизионной сети Al Jazeera, - указывает издание.
По данным газеты, "премьер провел в понедельник заседание для предварительного обсуждения этой темы". "Правительственная пресс-служба, министерство иностранных дел, Шин-Бет (контрразведка) и другие службы безопасности начали изучать этот вопрос", - указывает издание.
По данным газеты, представительство Al Jazeera в Иерусалиме намерено оспаривать действия правительства Израиля в Верховном суде страны в случае, если оно примет решение закрыть офисы телеканала на территории еврейского государства.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.
Ранее офисы Al Jazeera закрыли у себя Иордания и Саудовская Аравия, а в Египте был перекрыт доступ к сайту вещающего из Дохи телеканала.