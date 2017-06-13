Трамп обвинил бывшего генпрокурора в том, что она незаконно защищала Клинтон

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал совершенно незаконными действия бывшего генпрокурора Лоретты Линч, которая, по его словам, защищала его соперницу, кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Генеральный прокурор Лоретта Линч принимала решения в правоохранительной сфере ради политических целей, она предоставляла поблажки и защищала Хиллари Клинтон", - заявил Трамп". "Совершенно незаконно", - написал он о действиях генерального прокурора в администрации демократа Барака Обамы.

A.G. Lynch made law enforcement decisions for political purposes...gave Hillary Clinton a free pass and protection. Totally illegal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 June 2017

Экс-министр юстиции, бывший генеральный прокурор США Лоретта Линч добивалась от подчиненного ей Федерального бюро расследований (ФБР) того, чтобы оно не называло свои действия в отношении кандидата в президенты Хиллари Клинтон расследованием. Это признал бывший директор ФБР Джеймс Коми, выступая 8 июня в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению утверждений о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в США.

По словам экс-главы ФБР, на его решение публично выступить в июле прошлого года с заявлением по поводу скандала, спровоцированного использованием Клинтон в бытность госсекретарем США (в 2009-2013 годах) личного компьютерного сервера для ведения по электронной почте служебной переписки в нарушение правительственных норм, повлиял ряд факторов. В связи с этим экс-глава ФБР подтвердил, что в частности речь идет о личной встрече между Линч и бывшим президентом США Биллом Клинтоном, супругом Хиллари, в июне 2016 года. Как отметил Коми, на него этот контакт между Линч и Клинтоном воздействовал решающим образом. "Я должен был сделать что-то отдельно, чтобы защитить объективность расследования", - сказал Коми.