Конституционный комитет парламента Египта одобрил передачу двух островов Саудовской Аравии

КАИР, 13 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Комитет по конституционным и законодательным делам парламента Египта большинством голосов одобрил во вторник передачу Саудовской Аравии двух спорных островов Тиран и Санафир в Красном море . Об этом сообщило информационный портал Al-Youm al-Sabia. Теперь вопрос будет вынесен на общее голосование депутатов.

Договор о демаркации морской границы между Египтом и королевством был подписан в Каире год назад. По закону, парламент должен его ратифицировать. Законодательный орган Саудовской Аравии утвердил договор быстро, но в Египте передача островов соседнему государству вызвала жаркие дебаты, спровоцировав акции протеста и череду судебных слушаний в разных инстанциях. Одни суды подтверждали правомерность сделки, другие аннулировали ее, однако в конечном итоге высказался Высший административный суд Египта, который признал недействительным передачу островов.

Тем не менее, по словам спикера парламента Али Абдель Аля, законодательный орган страны получил юрисдикцию на рассмотрение договора о демаркации границы, несмотря на решения суда. "Мы не признаем никакие судебные предписания по поводу соглашения", - сказал он.

Между тем, как ранее заявили в правительстве Египта, даже в случае передачи суверенитета над островами Эр-Рияду, Каир сохранит за собой административный контроль над островами, и египтянам, пообещали в кабмине, что для посещения островов им не нужны будут визы. Между тем, основной интерес эти острова, входящие в зону природного заповедника Рас-Мухаммед, представляют, главным образом, для дайверов и иностранных туристов. В настоящее время на Тиране расположена база международных наблюдателей ООН в составе трех человек, которые следят за соблюдением мирного договора между Египтом и Израилем.

До сих вопрос об исторической принадлежности этих необитаемых островов так до конца и не прояснен: в разные годы управление островами неоднократно переходило от одной страны к другой. После войны 1967 года острова вместе со всем Синайским полуостровом находились под контролем Израиля, а после возвращения Синая в 1982 году под юрисдикцию Каира Тиран и Санафир вновь оказались под управлением Египта, хотя Саудовская Аравия претендовала на них. Впервые разграничение морской границы между двумя странами было осуществлено в 2010 году, когда Эр-Рияд в соответствии с конвенциями ООН объявил о делимитации исходных линий своих морских границ, которые Египет официально признал. В 2015 году было достигнуто принципиальное соглашение по разграничению морских вод в соответствии с выводами технической комиссии, которая определила, что острова находятся в пределах саудовских территориальных вод, а значит, подпадают под юрисдикцию Эр-Рияда.

Эр-Рияд уже предупредил, что в случае отказа парламента ратифицировать договор королевство подаст иск на Каир в международный суд.