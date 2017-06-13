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МИД ФРГ: ситуация вокруг Катара показывает, как сложно восстановить утраченное доверие

Международная панорама
13 июня, 16:40 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Глава ведомства Зигмар Габриэль отметил, что с этой точки зрения регион Балтийского моря "стал примером регионального сотрудничества"

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БЕРЛИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Дипломатический кризис вокруг Катара показывает, как сложно восстановить утраченное доверие между странами региона. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, открывая 8-й ежегодный форум, посвященный стратегии ЕС на Балтийском море.

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"Как быстро может произойти обострение региональных разногласий, мы видим в эти дни на примере многих частей мира, в том числе на Аравийском полуострове. Дипломатический кризис в отношениях Саудовской Аравии и других арабских государств с одной стороны, и Катара с другой показывает, что если утрачивается доверие, то требуется очень много энергии и воли, чтобы восстановить его".

Габриэль подчеркнул, что с этой точки зрения регион Балтийского моря "стал примером регионального сотрудничества".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

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Ситуация вокруг Катара
Персоны
Габриэль, Зигмар
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