Эр-Рияд отрицает блокаду Катара и готов при необходимости направить в эмират помощь

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил во вторник о готовности королевства направить помощь Катару, назвав введенные против эмирата меры бойкотом, а не блокадой. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

"Бойкот Катара (арабскими странами: Саудовской Аравией, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами - прим. ТАСС) не является блокадой, мы реализуем наше суверенное право и готовы направить продовольственную и медицинскую помощь (в Катар), если это необходимо, - сказал аль-Джубейр. - Морские порты и аэропорты Катара открыты, введенный нами запрет распространяется только на катарские самолеты".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.