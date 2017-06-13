СМИ: военнослужащий КНДР бежал в Южную Корею

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Служащий ВС КНДР бежал во вторник в Южную Корею. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейских военных.
По его информации, на данный момент солдата допрашивают.
Как добавляет агентство, последний подобный побег военнослужащего КНДР на юг был совершен в сентябре прошлого года.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной в связи с периодическими ракетными пусками, которые осуществляет КНДР. Международное сообщество выступает категорически против таких действий, ряд стран называет их провокационными, а 2 июня СБ ООН принял очередную резолюцию об ужесточении санкций против Пхеньяна. КНДР же настаивает на том, что проводит испытания для укрепления национальной безопасности на фоне агрессивных действий США.