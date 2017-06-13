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Еврокомиссар: соглашение ЕС с Турцией снизило поток беженцев через турецкую границу на 97%

Международная панорама
13 июня, 18:18 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, однако, не уточнил, что с начала года начался рост потока нелегальной миграции в Европу через Средиземное море

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БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Соглашение ЕС и Турции по миграции сократило поток нелегальных мигрантов через турецкую границу в Грецию на 97% - до примерно 50 человек в день или 4,5 тыс. человек за I квартал 2017 года. Об этом заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, выступая в Европарламенте с отчетом о ситуации по миграции.

Он, впрочем, не уточнил, что с начала года вновь начался быстрый рост миграционного потока в Европу через Средиземное море, преимущественно из Ливии. Этим маршрутом, по данным Frontex, с января по апрель воспользовались около 40 тыс. человек.

"Ежедневное количество пересечений границы из Турции на греческие острова составляет около 50 человек в день, и несмотря на последние трагические события число погибших в Эгейском море значительно сократилось. В целом количество прибывающих мигрантов снизилось на 97% с момента вступления в силу соглашения глав государств ЕС и Турции (в июне 2016 года)", - отметил Аврамопулос.

В то же время от признал, что число возвращенных в Турцию нелегалов в соответствии с договоренностями между Брюсселем и Анкарой составило за период с марта по май 311 человек на более чем 4 тыс. вновь прибывших.

В то же время еврокомиссар отметил, что Брюссель в полном объеме выполняет свои обязательства перед Анкарой, которой он уже перевел в рамках миграционной сделки €2,9 млрд из обещанных до конца июля €3 млрд. Из этих средств €1,57 млрд уже освоены - на эту сумму подписаны контракты, направленные на оказание помощи сирийским беженцам на территории Турции, в частности, по предоставлению им прямых денежных переводов на общую сумму в €1,3 млрд.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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