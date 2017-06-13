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СМИ: Украина не пускает в ЛНР людей с отметками органов республики в украинском паспорте

Международная панорама
13 июня, 18:35 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 13, июня. /ТАСС

По данным властей провозглашенной ЛНР, этот факт подтвердили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

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ЛУГАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Украинские пограничники не разрешают въезжать на территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) людям, имеющим в украинском паспорте отметки, проставленные органами республики. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ Республики.

"Жители республики, пересекающие линию разграничения, стали заложниками украинских силовиков. На КПВВ (контрольном пункте въезда/выезда) "Станица Луганская" сотрудники пограничной службы Украины впускают, но не разрешают покидать подконтрольные Киеву территории жителям республики, имеющим в паспорте отметки ЛНР", - приводит слова представителя ведомства агентство Луганскинформцентр.

В МГБ добавили, что данный факт подтверждает и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

"В отчете ОБСЕ от 11 июня 2017 года зафиксированы обращения граждан ЛНР к представителям миссии о том, что на КПВВ "Станица Луганская" сотрудники пограничной службы Украины не разрешили им покинуть территорию Украины по причине наличия отметок ЛНР в паспорте", - сообщили в ведомстве республики.

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