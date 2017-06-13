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Лидер непризнанного Косова утверждает, что РФ препятствует принятию республики в ООН

Международная панорама
13 июня, 20:11 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Хашим Тачи подчеркнул, что Косово поддерживает отношения с Россией, и выразил убеждение, что признанием независимости республики Москва очень помогла бы Белграду

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БЕЛГРАД, 13 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Вето Российской Федерации в Совете Безопасности ООН является единственным препятствием вступления непризнанного Косова в Организацию Объединенных Наций. Такое мнение высказал лидер самопровозглашенной республики Хашим Тачи в интервью хорватской газете Veernji List.

Отвечая на вопрос, когда Тачи ожидает вступления Косова в ООН, глава непризнанной республики ответил: "Две третьих стран - членов ООН признали Косово. Единственным препятствием является вето России в Совете Безопасности. Тем временем мы укрепляем нашу страну, как внутри, так и на международной арене".

Тачи также упомянул, что Косово поддерживает отношения с Россией, и выразил убеждение, что признанием независимости Косова Москва очень помогла бы Белграду. "Мы понимаем, что существует традиционная дружба России и Сербии, и это нам не мешает. На самом деле мы верим, что Россия сделала бы самую большую услугу Сербии, если бы признала Косово и помогла Сербии освободиться от мифа о Косове", - заявил лидер косоваров.

Косово в одностороннем порядке объявило о своей независимости в 2008 году. Для того, чтобы добиться признания в качестве суверенного государства в ООН, властям самопровозглашенной республики необходимо заручиться поддержкой двух третей из 193 стран - членов всемирной организации, а также получить рекомендацию Совета Безопасности.

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал стремление непризнанной республики Косово при поддержке Запада и ряда исламских государств стать членом Организации Объединенных Наций одним из крупнейших вызовов во внешней политике для Белграда в 2017 году. "Ожидается, что Косово снова внесет свою заявку на вступление. Мы будем заново вести нашу борьбу в неравных условиях, в то время как они (Косово) будут наступать, пользуясь серьезной поддержкой, логической и любой другой, некоторых западных и исламских государств", - заявил Дачич, подчеркнув, что Приштина находится "в постоянном наступлении".

Единственными союзниками, которые защищают интересы Сербии в Совбезе ООН по вопросу непризнания независимости Косова, являются Россия и КНР, поэтому любое изменение отношения Белграда к Москве и Пекину "является самоубийственным", считает Дачич.

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