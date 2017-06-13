Посол ФРГ в Турции впервые смог навестить арестованного журналиста газеты Welt

БЕРЛИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Посол Германии в Турции Маркус Эрдман впервые получил возможность навестить в следственном изоляторе журналиста немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

"Хорошо, что наш посол мог сегодня лично пообщаться с Денизом Юджелем и ознакомиться с условиями, в которых он содержится, - отметил немецкий министр. - Я испытал облегчение, узнав, что он, по собственным утверждениям, чувствует себя хорошо".

17 февраля стало известно, что 43-летний Юджель, имеющий как турецкое, так и немецкое гражданство, был задержан по подозрению в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, а также пропаганде терроризма. На протяжении двух недель его удерживали в полиции, после чего суд в Стамбуле принял решение поместить Юджеля под арест на время следствия. Срок нахождения в СИЗО, согласно турецким законам, может достигать пяти лет.

Задержание и временный арест журналиста вызвали волну критики со стороны немецкого общества. Германские политики неоднократно говорили, что избранная мера пресечения по отношению к репортеру Die Welt является непропорциональной.