Посол ФРГ в Турции впервые смог навестить арестованного журналиста газеты Welt

ЦСКА сделал предложение по контракту Теодосичу и ждет ответа от баскетболистаСпорт 13 июня, 22:02
Итудис: баскетболисты ЦСКА провели выдающийся сезон в Единой лиге ВТБСпорт 13 июня, 21:50
СМИ: футболист "Спартака" Таски перейдет в "Трабзонспор" 17 июняСпорт 13 июня, 21:41
Чупков победил на дистанции 100 м брассом на турнире в БарселонеСпорт 13 июня, 21:39
Президент ФК "Зенит" Фурсенко заявил, что с удовольствием бы вернул в команду АршавинаСпорт 13 июня, 21:36
Глава компании Uber объявил об уходе в отпуск на неопределенный срокЭкономика и бизнес 13 июня, 21:35
Манчини: переход Ибрагимовича в "Зенит" маловероятенСпорт 13 июня, 21:34
Фурсенко: Кержаков будет совмещать работу в "Зените" и учебуСпорт 13 июня, 21:26
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подрядСпорт 13 июня, 21:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Посол Германии в Турции Маркус Эрдман впервые получил возможность навестить в следственном изоляторе журналиста немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
"Хорошо, что наш посол мог сегодня лично пообщаться с Денизом Юджелем и ознакомиться с условиями, в которых он содержится, - отметил немецкий министр. - Я испытал облегчение, узнав, что он, по собственным утверждениям, чувствует себя хорошо".
17 февраля стало известно, что 43-летний Юджель, имеющий как турецкое, так и немецкое гражданство, был задержан по подозрению в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, а также пропаганде терроризма. На протяжении двух недель его удерживали в полиции, после чего суд в Стамбуле принял решение поместить Юджеля под арест на время следствия. Срок нахождения в СИЗО, согласно турецким законам, может достигать пяти лет.
Задержание и временный арест журналиста вызвали волну критики со стороны немецкого общества. Германские политики неоднократно говорили, что избранная мера пресечения по отношению к репортеру Die Welt является непропорциональной.