Сенат США отказался блокировать продажу высокоточного оружия Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США во вторник на заседании отклонил проект совместной резолюции о запрете на продажу Саудовской Аравии партии высокоточного оружия на общую сумму в $510 млн. За этот документ проголосовали лишь 47 сенаторов, 53 высказались против.

Автором проекта резолюции выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол, его поддержали многие демократы, в том числе, член комитета по иностранным делам Бен Кардин, по мнению которого, это вооружение, в частности, авиационные бомбы, будут использоваться во время конфликта в Йемене.

Однако, сторонники резолюции, преимущественно республиканцы, выступили решительно против того, чтобы лишить возможности президента США Дональда Трампа полностью реализовать пакетное соглашение о поставках вооружений, достигнутое в ходе его визита в Эр-Рияд. Общая стоимость этих контрактов составляет $110 млрд.