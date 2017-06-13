Сенат США отказался блокировать продажу высокоточного оружия Саудовской Аравии

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США во вторник на заседании отклонил проект совместной резолюции о запрете на продажу Саудовской Аравии партии высокоточного оружия на общую сумму в $510 млн. За этот документ проголосовали лишь 47 сенаторов, 53 высказались против.
Автором проекта резолюции выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол, его поддержали многие демократы, в том числе, член комитета по иностранным делам Бен Кардин, по мнению которого, это вооружение, в частности, авиационные бомбы, будут использоваться во время конфликта в Йемене.
Однако, сторонники резолюции, преимущественно республиканцы, выступили решительно против того, чтобы лишить возможности президента США Дональда Трампа полностью реализовать пакетное соглашение о поставках вооружений, достигнутое в ходе его визита в Эр-Рияд. Общая стоимость этих контрактов составляет $110 млрд.