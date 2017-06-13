Тиллерсон: Вашингтон обсуждает с Москвой условия возвращения ей дипсобственности в США

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США обсуждают с Россией условия возвращения ей дипломатических дач в американских штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Над чем мы (США) сейчас работаем с ними (Россией) в этих переговорах, так это обсуждение того, при каких условиях мы возобновим их доступ к (данной недвижимой) собственности в целях организации (там) отдыха. Мы эту собственность у них не отбирали, она все еще им принадлежит", - сказал он, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Согласно изложенной Тиллерсоном информации, две упомянутые дипломатические дачи находятся в собственности Москвы с 1971 года. После распада СССР эти объекты были переданы правительству России Соединенными Штатами за символическую сумму в один доллар, рассказал руководитель американского внешнеполитического ведомства. За пару дней до Нового года прежняя администрация США, которую возглавлял президент Барак Обама, ввела новые санкции в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил. Кроме того, власти США объявили персона нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско и закрыли две российские дипломатические дачи - в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняют Россию. Москва эти инсинуации решительно отвергает. На специальном брифинге для журналистов, проведенном 29 декабря, представители администрации США уточнили, что доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам (то есть дачам в Мэриленде и Нью-Йорке) закрывается с полудня 30 декабря. Он отметил, что в рамках американского Закона об иностранных миссиях у США есть полномочия ограничивать дипломатам доступ к такой недвижимой собственности. Со своей стороны Москва не признала правомерность решений ушедшей американской администрации в отношении дипломатических дач, сообщил в январе ТАСС руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин. По его словам, позиция РФ заключается в том, что означенные шаги США противоречат как международному праву, так и национальному американскому законодательству.