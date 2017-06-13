Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: Вашингтон обсуждает с Москвой условия возвращения ей дипсобственности в США

Международная панорама
13 июня, 23:08 дата обновления: 13 июня, 23:32 UTC+3

Согласно изложенной госсекретарем США информации, две дипломатические дачи находятся в собственности Москвы с 1971 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США обсуждают с Россией условия возвращения ей дипломатических дач в американских штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Над чем мы (США) сейчас работаем с ними (Россией) в этих переговорах, так это обсуждение того, при каких условиях мы возобновим их доступ к (данной недвижимой) собственности в целях организации (там) отдыха. Мы эту собственность у них не отбирали, она все еще им принадлежит", - сказал он, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Согласно изложенной Тиллерсоном информации, две упомянутые дипломатические дачи находятся в собственности Москвы с 1971 года. После распада СССР эти объекты были переданы правительству России Соединенными Штатами за символическую сумму в один доллар, рассказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

За пару дней до Нового года прежняя администрация США, которую возглавлял президент Барак Обама, ввела новые санкции в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил. Кроме того, власти США объявили персона нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско и закрыли две российские дипломатические дачи - в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняют Россию. Москва эти инсинуации решительно отвергает.

На специальном брифинге для журналистов, проведенном 29 декабря, представители администрации США уточнили, что доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам (то есть дачам в Мэриленде и Нью-Йорке) закрывается с полудня 30 декабря. Он отметил, что в рамках американского Закона об иностранных миссиях у США есть полномочия ограничивать дипломатам доступ к такой недвижимой собственности.

Со своей стороны Москва не признала правомерность решений ушедшей американской администрации в отношении дипломатических дач, сообщил в январе ТАСС руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин. По его словам, позиция РФ заключается в том, что означенные шаги США противоречат как международному праву, так и национальному американскому законодательству.

 
 
 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
2
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
3
В Москве в ходе несанкционированной акции оппозиции задержали более 130 несовершеннолетних
4
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
Reuters: Катар закрывает гелиевые заводы на фоне конфликта с арабскими странами
7
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
Темы дня
Загрузка...
Реклама