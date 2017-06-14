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Кубинские женщины-предприниматели просят Иванку Трамп поддержать сближение США с Кубой

Международная панорама
14 июня, 3:21 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

В обращении к дочери президента США говорится, что "откат в американо-кубинских отношениях приведет к банкротству большого количества частных предприятий" в республике

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ГАВАНА, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Группа из 55 кубинских женщин-предпринимателей направила во вторник письмо дочери президента США Дональда Трампа Иванке с просьбой поддержать процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

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"Без сомнения, восстановление отношений между Кубой и США сыграло ключевую роль для развития кубинского частного сектора. Увеличение числа американцев, посещающих Кубу, и появление в стране новых американских продуктов и услуг оказало положительное влияние на многие кубинские частные компании", - говорится в письме, распространенном американской лоббистской организацией Engage Cuba, которая ставит цель добиться сближения Гаваны и Вашингтона.

В послании отмечается, что "откат в американо-кубинских отношениях приведет к банкротству большого количества частных предприятий на Кубе, что негативно скажется на семьях, которые от них зависят".

Кубинские женщины решили обратиться к Иванке Трамп в связи с тем, что, как ожидается, в ближайшую пятницу ее отец объявит в Майами (штат Флорида) об отмене некоторых решений своего предшественника на посту президента США, Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Кубой. Иванка является успешным предпринимателем и помощником президента, а ее супруг Джаред Кушнер - одним из ближайших советников Трампа.

В послании указывается, что в кубинском частном секторе работают сотни тысяч женщин. "Сегодня мы являемся владелицами гостиниц, ресторанов и магазинов, дизайнерами, фотографами, программистами. От имени женщин-предпринимателей Кубы мы просим вашей поддержки", - отмечается в письме. Кубинские женщины пригласили Иванку Трамп посетить карибскую страну и воочию убедиться в том, что решение Обамы о начале нормализации отношений с Кубой способствовало укреплению частного сектора на острове и улучшению положения женщин в обществе.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Однако в декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы.

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Трамп, Дональд
Темы
Нормализация отношений между США и Кубой
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