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Reuters: Трамп разрешил главе Пентагона изменять численность военных США в Афганистане

Международная панорама
14 июня, 2:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Об этом агентство сообщило со ссылкой на представителя вашингтонской администрации

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия по изменению численности контингента ВС США в Афганистане. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

Ранее газета The Washington Post проинформировала, что Пентагон может отправить в Афганистан по крайней мере 3 тыс. американских солдат и офицеров.

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Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
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