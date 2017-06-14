Сенат США намерен радикально ограничить инвестиции в энергетические проекты РФ

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские сенаторы намерены наделить полномочиями президента страны вводить санкции в отношении лиц, инвестирующих средства или оказывающих поддержку проектам по строительству трубопроводов, реализуемых Россией. Такие положения содержатся в поправке о новых антироссийских санкциях, которые, как ожидается, будут приняты Сенатом на это неделе. Текст был размещен во вторник в электронной базе Конгресса.

Поправка войдет в законопроект об усилении давления на Иран, пользующийся поддержкой обеих партий. Согласно одному из пунктов, "президент США может наложить санкции на тех лиц, которые, по его мнению, инвестируют средства... а также продают, дают в аренду или предоставляют Российской Федерации... товары, услуги, технологии, информацию или поддержку" при строительстве трубопроводов для поставок энергоресурсов на экспорт.

В тексте содержится уточнение, что данное положение касается любого объекта, "чья справедливая рыночная стоимость составляет или превышает $1 млн", либо же если его "совокупная справедливая рыночная стоимость в течение 12-месячного периода достигает $5 млн". Иными словами, в Сенате хотят ввести запрет на технологическое содействие России при создании трубопроводов. Глава государства также будет обязан внести в черные списки иностранных граждан, "вкладывающих значительные инвестиции" в российские проекты по добыче нефти, если "это не противоречит национальным интересам Соединенных Штатов".

Президент США, согласно инициативе сенаторов, также должен будет применить санкции к тем, кто способствует "приватизации государственных активов" в России, но в том случае, если это позволяет должностным лицам РФ, их приближенным и членам их семей "незаконно получать прибыль". Данная статья может применяться только к тем, кто материально способствует приватизации, вкладывая в это от $10 млн.

Попавшие под такие санкции лица или организации не смогут рассчитывать на поддержку Экспортно-импортного банка США, они рискуют лишиться лицензии на экспорт. Президент также может запретить американским финансовым институтам предоставлять нарушителям санкционного режима кредиты в размере более $10 млн в течение 12 месяцев.

Ужесточение санкций

Сенаторы на этой неделе намерены значительно ужесточить ограничения, действующие в отношении России, и ввести запрет на их отмену без согласия Конгресса. Авторы поправки предлагают законодательно закрепить санкции, введенные на основании исполнительных указов экс-президента Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и с воссоединением Крыма с Россией. Это же коснется тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к кибератакам, бездоказательно приписываемым США России.

Отдельно члены верхней палаты предполагают реализовать свою давнюю идею и обязать главу государства ввести санкции против тех, кто оказывает "значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку" правительству Сирии.

В случае, если весь этот законопроект, фактически призванный усилить давление на Россию и Иран, будет принят Конгрессом и подписан президентом, снять антироссийские санкции администрация единолично уже не сможет. Для этого Белый дом должен будет представить законодателям четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить Конгресс, что Россия изменила свою политику по ряду направлений. После изучения представленных материалов в течение 30 дней обе палаты должны будут высказать свое мнение посредством принятия резолюции.