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Малайзия предложила странам АСЕАН начать воздушное патрулирование региона из-за угрозы ИГ

Международная панорама
14 июня, 5:21 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Эта страна совместно с Индонезией и Филиппинами планирует начать морское патрулирование региона с 19 июня

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СИНГАПУР, 14 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Малайзия предложили партнерам по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) начать совместное патрулирование воздушного пространства региона для противостояния террористической угрозе. Об этом пишет газета The Straits Times со ссылкой на министра обороны страны Хишамуддина Хусейна.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить сюда боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). В самое ближайшее время мы начинаем морское патрулирование (морей Сулу и Сулавеси - прим. ТАСС)", - сказал глава ведомства.

Малайзия совместно с Индонезией и Филиппинами планирует начать морское патрулирование региона с 19 июня. Его основной задачей станут предотвращение нападений на коммерческие суда и недопущение проникновения террористов из южных районов Филиппин в соседние страны. После этого, полагает Хусейн, можно будет запустить аналогичную воздушную миссию.

"Если не взять ситуацию под контроль, то пострадает не только регион АСЕАН, но и некоторые соседние государства, например Австралия, Китай и Новая Зеландия", - добавил министр.

Вооруженные силы, а также правоохранительные органы Индонезии и Малайзии были приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за вооруженного противостояния правительственных войск и террористов из группировки "Мауте", связанной с ИГ, в соседних районах Филиппин.

В состав АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

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