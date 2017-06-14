Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 190 законодателей США подали иск против Трампа, обвинив его в нарушении Конституции

Международная панорама
14 июня, 8:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Демократы утверждают, что президент США продолжает получать через контролировавшиеся им прежде компании выплаты от правительств других стран

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Свыше 190 американских законодателей-демократов предъявили судебный иск президенту США Дональду Трампу, обвинив его в нарушении положений Конституции страны. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, иск был подан в суд в Вашингтоне. Демократы утверждают, что даже после прихода на пост главы государства Трамп продолжает получать через контролировавшиеся им прежде компании выплаты от правительств других государств, нарушая таким образом Конституцию США. Истцы указывают, что республиканец Трамп сохранил в собственности принадлежавшие ему компании, лишь передав их во избежание конфликта интересов под управление трастового фонда, во главе которого стоят его сыновья.

Ранее аналогичный иск в отношении Трампа подали генеральные прокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия. Кроме того, еще один схожий иск рассматривается в федеральном суде в Нью-Йорке. Там против президента выступила общественная организация под названием "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW), объединяющая юристов, специалистов по праву и экспертов в области профессиональной этики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
2
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
3
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
4
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
5
Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
Темы дня
Загрузка...
Реклама