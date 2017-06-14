Более 190 законодателей США подали иск против Трампа, обвинив его в нарушении Конституции

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Свыше 190 американских законодателей-демократов предъявили судебный иск президенту США Дональду Трампу, обвинив его в нарушении положений Конституции страны. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.
По его данным, иск был подан в суд в Вашингтоне. Демократы утверждают, что даже после прихода на пост главы государства Трамп продолжает получать через контролировавшиеся им прежде компании выплаты от правительств других государств, нарушая таким образом Конституцию США. Истцы указывают, что республиканец Трамп сохранил в собственности принадлежавшие ему компании, лишь передав их во избежание конфликта интересов под управление трастового фонда, во главе которого стоят его сыновья.
Ранее аналогичный иск в отношении Трампа подали генеральные прокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия. Кроме того, еще один схожий иск рассматривается в федеральном суде в Нью-Йорке. Там против президента выступила общественная организация под названием "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW), объединяющая юристов, специалистов по праву и экспертов в области профессиональной этики.