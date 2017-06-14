Контактная группа до конца лета проведет в Минске еще пять встреч

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ДОНЕЦК, 14 июня. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины проведут в Минске до конца лета еще пять заседаний. Об этом сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь главы делегации провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах Дениса Пушилина.
"В июле участники контактной группы соберутся 5 и 19 числа, а в августе - 2-го и 23-го", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей. Талакина напомнила, что в текущем месяце встреча ожидается 21 июня.
Ранее в пресс-службе Пушилина сообщили, что участники контактной группы до конца 2017 года планируют встречаться в Минске примерно два раза в месяц.
В последний раз контактная группа и ее профильные подгруппы собирались в Минске 7 июня. Тогда участники гуманитарной подгруппы окончательно утвердили списки пленных для предстоящего обмена и договорились о завершении процедуры верификации удерживаемых лиц до следующей встречи группы. Также удалось продвинуться в обсуждении возможности восстановления моста у единственного официально действующего пункта пропуска через линию соприкосновения на территории провозглашенной Луганской народной республики - "Станицы-Луганской".