Правительство Украины планирует сократить госдолг до 55% от ВВП к концу 2020 года

AIBA рассмотрит ситуацию с запретом на въезд на Украину Кушиташвили для участия в ЧЕСпорт 14 июня, 13:11
Синоптики предупредили жителей трех регионов Западной Сибири об аномальной жареСибирь 14 июня, 13:08
Строительство арены и аэропорта к ЧМ в Ростове-на-Дону идет с опережением графикаСпорт 14 июня, 13:06
Более 80% граждан Украины считают, что страна находится в состоянии хаосаМеждународная панорама 14 июня, 13:04
Последние проверки ФИФА показали, что 80% проблем на стройках арен ЧМ-2018 были решеныСпорт 14 июня, 12:52
На Земле Франца-Иосифа летом начнут использовать солнечную энергиюОбщество 14 июня, 12:49
Песков: россиянам иногда легче достучаться до Путина, чем до местных чиновниковПолитика 14 июня, 12:46
Власти Москвы подвели предварительные итоги голосования по программе реновацииОбщество 14 июня, 12:40
Около двух-трех тысяч болельщиков собралось на тренировке сборной РФ по футболу в МосквеСпорт 14 июня, 12:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Украины в течение 2018-2020 годов планирует сократить размер государственного долга с 66,8% до 55% от национального ВВП. Об этом на заседании по вопросам бюджетной политики сообщил министр финансов страны Александр Данилюк.
"Наше задание сократить в течение 2018-2020 годов уровень государственного долга с 66,8% до 55% от ВВП в 2020 году, а дефицит госбюджета - с 3% до 2%", - сообщил он. Расходы на оборону в 2018 году планируется сохранить на уровне 5% от ВВП, добавил Данилюк.
Министр пояснил, что расчеты его ведомства учитывают успешное завершение программы сотрудничества с Международным валютным фондом в 2019 году, а также выполнение всех положений Соглашения об ассоциации с ЕС. По словам Данилюка, показатели трехлетней бюджетной резолюции базируются на макроэкономическом прогнозе, утвержденном кабмином в конце мая 2017 года.
"По консервативному сценарию планируется, что ВВП страны вырастет более чем на 11%, а инфляция уменьшиться до 5%", - добавил глава ведомства.
Национальный банк Украины (НБУ) из-за транспортной блокады Донбасса ранее пересмотрел прогноз национального ВВП на 2017 год, понизив его с 2,8% до 1,9%. Ранее министерство экономического развития и торговли Украины ухудшило прогноз роста экономики страны в 2017 году. По его расчетам, рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 2,4% при инфляции 11%. До этого ведомство рассчитывало, что в 2017 году инфляция составит 8,1%, а экономика вырастет на 3%.