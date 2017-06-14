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Правительство Украины планирует сократить госдолг до 55% от ВВП к концу 2020 года

Международная панорама
14 июня, 13:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, июня. /ТАСС

Дефицит госбюджета планируется сократить с 3% до 2%

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КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Украины в течение 2018-2020 годов планирует сократить размер государственного долга с 66,8% до 55% от национального ВВП. Об этом на заседании по вопросам бюджетной политики сообщил министр финансов страны Александр Данилюк.

"Наше задание сократить в течение 2018-2020 годов уровень государственного долга с 66,8% до 55% от ВВП в 2020 году, а дефицит госбюджета - с 3% до 2%", - сообщил он. Расходы на оборону в 2018 году планируется сохранить на уровне 5% от ВВП, добавил Данилюк.

Министр пояснил, что расчеты его ведомства учитывают успешное завершение программы сотрудничества с Международным валютным фондом в 2019 году, а также выполнение всех положений Соглашения об ассоциации с ЕС. По словам Данилюка, показатели трехлетней бюджетной резолюции базируются на макроэкономическом прогнозе, утвержденном кабмином в конце мая 2017 года.

"По консервативному сценарию планируется, что ВВП страны вырастет более чем на 11%, а инфляция уменьшиться до 5%", - добавил глава ведомства.

Национальный банк Украины (НБУ) из-за транспортной блокады Донбасса ранее пересмотрел прогноз национального ВВП на 2017 год, понизив его с 2,8% до 1,9%. Ранее министерство экономического развития и торговли Украины ухудшило прогноз роста экономики страны в 2017 году. По его расчетам, рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 2,4% при инфляции 11%. До этого ведомство рассчитывало, что в 2017 году инфляция составит 8,1%, а экономика вырастет на 3%.

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