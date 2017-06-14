Де Мистура: саммит G20 даст Путину и Трампу удачную возможность обсудить Сирию

ОСЛО, 14 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Саммит Группы двадцати, который состоится в немецком Гамбурге 7-8 июля, создаст для президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа удачную возможность встретиться и обсудить свое видение будущего Сирии. Об этом заявил в Осло спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура на совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Берге Бренде.

"В Гамбурге (на встрече G20 - прим. ТАСС) могут состояться многие потенциальные встречи, в частности между лидерами США и РФ - президентом Трампом и президентом Путиным. Оба, безусловно, уделяют внимание сирийскому вопросу, и для них это будет удачная возможность обсудить его", - отметил де Мистура.

Как подчеркнул эмиссар ООН, само по себе создание в Сирии зон деэскалации и возможности для работы международных наблюдателей едва ли приведет к долгосрочному улучшению ситуации.

"Вдохнуть жизнь в эти инициативы должно появление политического горизонта. Такой горизонт сейчас должен создаться по итогам переговоров, которые необходимо провести США и России. В процессе участвуют и другие стороны, но по своему опыту мы видим, что когда Россия и Америка достигают согласия по каким-либо параметрам, повлиять на других становится или легче, или реальнее. Так что на вашем месте я бы сейчас следил за Гамбургом", - сказал журналистам де Мистура.

На саммите G20 в Гамбурге президенты России и США могут провести свою первую встречу, однако пока ни в Кремле, ни в Белом доме официально не подтверждали того, что она готовится и должна состояться.