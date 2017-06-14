Румынская община на Украине потребовала отмены закона о языковой квоте на ТВ

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Представители румынской национальной общины Украины обратились к киевской власти с требованием отменить закон о 75-процентной квоте для украинского языка на телевидении. Соответствующее обращение опубликовало румыноязычное издание Украины "Зориле Буковины".

"Мы, представители румынской национальной общины Украины, с большим беспокойством и озабоченностью восприняли решение Верховной рады об ограничении возможностей использования языков национальных меньшинств в украинском информационном пространстве", - говорится в открытом обращении представителей общины к парламенту Украины, президенту, международным организациям и правительствам демократических стран мира.

Авторы обращения считают решение украинских депутатов "грубым нарушением" основополагающих прав и свобод человека и гражданина. "Законодательные шаги противоречат Конституции Украины, национальному законодательству и взятым Украиной на себя международно-правовым обязательствам", - подчеркнули они, добавив, что решение о языковой квоте рассматривают как "неоправданный шаг к свертыванию демократии на Украине". Община выразила беспокойство в связи с "курсом отдельных политических сил, представленных в украинском парламенте, на раскол многонационального народа Украины по этническому, культурному или конфессиональному признаку".

Члены общины заявили, что "самобытность украинской национальной культуры не должна развиваться за счет политики культурной унификации и искусственного подавления прав представителей других культур многонационального народа Украины". На основании этих аргументов они требуют от Верховной рады пересмотреть решение о языковой квоте, от президента - наложить вето на закон, а от международных организаций - поддержать их позицию.

Накануне в газете "Голос Украины" был опубликован закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", подписанный президентом Петром Порошенко 6 июня. Закон вступает в силу через четыре месяца - 13 октября. Он предусматривает, что в эфире общенациональных и региональных телеканалов доля украинского языка в фильмах и передачах должна составлять не менее 75%, местных вещателей - 60%, а также 75% всех новостей должны транслироваться на украинском языке.

Национальный совет по телерадиовещанию уже предупредил, что будет жестко контролировать соблюдение требований закона, за нарушение которых предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.