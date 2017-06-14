Прокуратура МУС призвала к немедленному аресту сына Каддафи

ГААГА, 14 июня. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) призвала в среду к немедленному аресту и передаче сына лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе прокурора МУС Фату Бенсуда.

"Прокуратура осведомлена о последних сообщениях СМИ, предполагающих, что Каддафи был освобожден из тюрьмы 9 июня 2017 года в Зинтане, - говорится в документе. - В настоящее время мы проверяем эту информацию и принимаем все необходимые шаги для установления местонахождения Каддафи. Призываю власти Ливии, Совет Безопасности ООН, государства - участники Римского статута и все другие страны и организации предоставить прокуратуре любую информацию, имеющую отношение к данному вопросу". Кроме того, Бенсуда призвала "Ливию и другие государства, если у них есть возможность, немедленно арестовать и передать Каддафи в МУС".

Ордер на арест сына лидера Ливийской Джамахирии был выдан 27 июня 2011 года. Он обвиняется в преступлениях против человечности, совершенных в Ливии в 2011 году. "Ордер продолжает действовать, - напомнила прокурор. - Поэтому Ливия обязана немедленно арестовать Каддафи, несмотря ни на какие законы об амнистии. Помощь подозреваемому в избежании наказания является недопустимой, он должен быть передан суду".

"Аналогичным образом я призываю немедленно арестовать и передать МУС другого подозреваемого, бывшего руководителя Службы внутренней безопасности Ливии аль-Тухами Халеда, который подозревается в совершении преступлений против человечности и военных преступлений в различных районах страны в 2011 году", - добавила Бенсуда.

Ситуация в Ливии была передана для изучения МУС в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011 года. Решение о начале расследования ситуации в Ливии было принято инстанцией 3 марта 2011 года. Ордера на арест выданы пока в отношении четырех человек, имена двух других подозреваемых на данный момент не разглашаются.