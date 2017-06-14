Парламент Египта одобрил передачу двух островов Саудовской Аравии

КАИР, 14 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Парламент Египта одобрил передачу двух спорных островов Тиран и Санафир в Красном море Саудовской Аравии. Об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Хадас".

Таким образом, законодатели проголосовали за ратификацию соглашения с Эр-Риядом о демаркации морской границы между двумя государствами, подписанного больше года назад и вызвавшего волну негодования и череду судебных процессов в Египте. Процедура общего голосования депутатов состоялась сегодня после того, как соглашение утвердили два ключевых комитета - по конституционным и законодательным делам, а также по обороне и национальной безопасности.

Накануне спикер парламента Али Абдель Аль сообщил, что законодательный орган страны будет принимать решение в отношении этого соглашения и дальнейшей судьбы островов, несмотря на судебные решения. В начале этого года Высший административный суд Египта, вердикт которого не подлежит обжалованию, признал передачу островов недействительной.

Саудовский законодательный орган ратифицировал двустороннее соглашение практически сразу после его заключения. Несколько дней назад Эр-Рияд предупредил Каир, что подаст на него иск в международный суд в случае отказа парламента ратифицировать двусторонний документ.

В разные годы на протяжении минувшего столетия управление островами неоднократно переходило от одной страны к другой. После войны 1967 года острова вместе со всем Синайским полуостровом находились под контролем Израиля, а после возвращения Синая в 1982 году под юрисдикцию Каира Тиран и Санафир вновь оказались под управлением Египта, хотя Саудовская Аравия претендовала на них. Впервые разграничение морской границы между двумя странами было осуществлено в 2010 году. Эр-Рияд в соответствии с конвенциями ООН объявил о делимитации исходных линий своих морских границ, которые Египет официально признал. В 2015 году было достигнуто принципиальное соглашение по разграничению морских вод в соответствии с выводами технической комиссии, которая определила, что острова находятся в пределах саудовских территориальных вод, а значит, подпадают под юрисдикцию Эр-Рияда.

Перед началом процедуры рассмотрения соглашения в парламенте правительство Египта заявило, что даже в случае передачи суверенитета над островами Эр-Рияд, Каир сохранит за собой административный контроль над ними, и египтянам не нужны будут визы для посещения островов. Однако основной интерес эти острова, входящие в зону природного заповедника Рас-Мухаммед, представляют лишь для дайверов и иностранных туристов. В настоящее время на Тиране расположена база международных наблюдателей ООН в составе трех человек, которые следят за соблюдением мирного договора между Египтом и Израилем.