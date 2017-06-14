Тиллерсон: США беспокоит сближение Турции и России

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Высказывания Владимира Путина в ходе "Прямых линий" об отношениях со странами ЗападаБиографии и справки 14 июня, 19:55
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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американскую администрацию тревожит сближение Анкары с Москвой. Это признал в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы обеспокоены по поводу их взаимодействия с Россией", - заявил шеф американской дипломатии, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США отношения РФ с Турцией.