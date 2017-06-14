Де Мистура: США и РФ необходимо координировать усилия по созданию зон деэскалации в Сирии

ОСЛО, 14 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. США и Россия должны координировать усилия по созданию зон деэскалации в Сирии, чтобы не не упустить шанс на улучшение ситуации в стране. Об этом заявил в среду в Осло спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, принимавший участие в организованном МИД Норвегии форуме по разрешению международных конфликтов (Oslo Forum).

"Существует необходимость в том, чтобы США и Россия координировали свои усилия в сфере, которая может оказаться наиболее важным итогом процесса деэскалации. США выступили с предложением о так называемых промежуточных зонах стабильности. Российская сторона в Астане, в свою очередь, поддержала создание зон деэскалации. Создание зон любого типа или нескольких (типов) зон может сыграть очень большую роль, если замысел будет должным образом воплощен в жизнь", - отметил де Мистура.

Хрупкий шанс

По словам де Мистуры сейчас для улучшения обстановки в стране "есть шанс, который не следует упускать". Как отметил эмиссар, сокращение масштабов насилия в Сирии благодаря созданию безопасных зон потенциально позволит активизировать мирный процесс и по принципу "снизу вверх" (на основе инициатив населения), и по принципу "сверху вниз". Вместе с тем, он подчеркнул, что само по себе создание в Сирии зон деэскалации и возможности для работы международных наблюдателей едва ли приведет к долгосрочному улучшению ситуации.

"Вдохнуть жизнь в эти инициативы должно появление политического горизонта. Такой горизонт сейчас должен создаться по итогам переговоров, которые необходимо провести США и России. В процессе участвуют и другие стороны, но по своему опыту мы видим, что когда Россия и Америка достигают согласия по каким-либо параметрам, повлиять на других становится или легче, или реальнее. Так что на вашем месте я бы сейчас следил за Гамбургом", - сказал журналистам де Мистура.

Встреча в Гамбурге?

Как считает де Мистура, предстоящий 7-8 июля в немецком Гамрубрге саммит Группы двадцати создаст для президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа удачную возможность встретиться и обсудить свое видение будущего Сирии. При этом ни в Кремле, ни в Белом доме официально пока не подтверждали того, что первая встреча лидеров готовится и должна пройти в ходе саммита.

"В Гамбурге (на встрече G20) могут состояться многие потенциальные встречи, в частности между лидерами США и РФ - президентом Трампом и президентом Путиным. Оба, безусловно, уделяют внимание сирийскому вопросу, и для них это будет удачная возможность обсудить его", - отметил де Мистура.

Глава МИД Норвегии Бёрге Бренде тоже выразил надежду на то, что президенты России и США лично обсудят ситуацию в Сирии, заложив фундамент для "создания дорожной карты и осуществления инклюзивного мирного процесса, который станет началом конца войны в Сирии". Бренде и де Мистура сошлись во мнениях, что именно сейчас вероятность такого развития событий существенно увеличилась. Они полагают, что крупные игроки ищут пути для выхода из Сирии, пока не видят для себя достаточно хороших решений и поэтому более склонны к компромиссам - в том числе и по вопросу о том, какие вооруженные группировки, действующие в стране, можно считать террористическими.

Важность Астаны

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, де Мистура указал на то, что переговоры по Сирии в Астане "исключительно важны и исключительно полезны для прекращения боевых действий". По его словам, женевский и астанинский форматы строятся на принципе разделения ролей, и "пока это работает".

По сведениям де Мистуры, новая международная встреча по Сирии в столице Казахстана запланирована на начало июля. Спецпосланник отказался от комментариев по поводу возможности своего участия в переговорах. При этом он заявил, что в июле - вскоре после астанинской встречи и саммита G20 - состоится очередной раунд женевских переговоров.