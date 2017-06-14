Ирак и Сирия создают совместный Центр по проведению военных операций против с ИГ

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КАИР, 14 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Ирак и Сирия создают совместный Центр военных операций по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районах, прилегающих к границе между двумя странами. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya, ссылаясь на заявление представителей иракского министерства обороны.
По их данным, "военная делегация сирийской армии провела переговоры в Багдаде с представителями вооруженных сил Ирака по вопросам обеспечения безопасности границ между государствами". Отмечается, что приезд сирийских военных в иракскую столицу впервые был предан огласке после нескольких лет секретных контактов между сторонами, целью которых была координация действий против ИГ.
Отмечается, что было принято решения о создании совместного Центра по проведению боевых операций "для усиления давления на формирования террористов в приграничных районах".
10 июня командование Вооруженных сил Сирии заявило, что армия и отряды ополченцев "успешно выполнили первый этап операции в восточных районах страны и вышли к границе с Ираком". Также отмечалось, что правительственные сирийские войска установили контроль над большим числом огневых позиций и стратегических точек в Сирийской пустыне к востоку от КПП в Эт-Танфе.
За несколько дней до этого иракские отряды проправительственного шиитского ополчения ("Аль-Хашд аш- Шааби") освободили контрольно-пропускной пункт Телль-Сфук на границе с Сирией, от которого идет шоссе на Мосул. Кроме того, ранее иракские ополченцы овладели КПП Джаяр-Галфас рядом с приграничным населенным пунктом Умм-Джрейс. Шиитские бойцы расширили масштабы операции по установлению контроля над сирийско-иракской границей после того, как выбили террористов ИГ из района Эль-Баадж в провинции Найнава.